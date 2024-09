Stando a quanto riportato in Turchia dal portale Fanatik, ilè già convinto dial punto da essere pronto a riscattarlo dalal termine della stagione. La situazione dell'attaccante nigeriano è monitorata attentamente anche dalla, che parrebbe averlo messo nel mirino come futuro sostituto di Dusan Vlahovic, facendo leva sul buon rapporto del giocatore con Cristiano Giuntoli. Prima di lasciare il club partenopeo in prestito, Osimhen ha allungato il suo contratto di un anno (dal 2026 al 2027) ottenendo però un fortissimo sconto sulla clausola rescissoria, dimezzata da 150 a 75 milioni di euro, per i soli club esteri, uno scenario che lascia intendere come la Turchia sia per lui solo una tappa di passaggio.