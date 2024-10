Stando a Tuttosport, in casasta prendendo sempre più quota la pista che porta aquale rinforzo per la difesa, dopo il grave infortunio di Gleison Bremer. Il centrale di proprietà delsembra essere diventato la prima scelta del club bianconero, che comunque sta valutando anche diverse altre opzioni ( l'ultimo nome finito sulla lista di Cristiano Giuntoli è quello di Jaka Bijol dell'Udinese ). Per Ortiz la società brasiliana parte da una valutazione di 15 milioni di euro, ma la sensazione è che si possa chiudere anche a meno.