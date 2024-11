Il record di Yildiz nel Derby

ha segnato il suo terzo goal in campionato, il primo all'Allianz Stadium dopo la doppietta di San Siro contro l'Inter. Per il numero 10 dellai centri stagionali diventano quattro, se si annovera al conteggio la perla contro il PSV in Champions League. Quattro reti, dunque, che gli permettono di eguagliare il suo primato di goal fatto registrare nella passata stagione. Ma i record non finiscono qui.Come riportato da Opta, Kenan Yildiz (19 anni e 189 giorni) è il terzo più giovane marcatore nella storia della Juventus nei derby contro il Torino in Serie A, dopo Felice Placido Borel (18 anni e 243 giorni nel 1932) e Bruno Nicolè (18 anni e 244 giorni nel 1958).