Lasta costruendo la sua forza difensiva in questo campionato, avendo subito un solo gol nelle prime otto partite di Serie A, un risultato senza precedenti nella sua storia. Mai prima d’ora i bianconeri erano riusciti a incassare così poche reti dopo otto gare di un singolo torneo. In passato, avevano registrato due gol subiti in altre quattro occasioni (1966/67, 1986/87, 2004/05 e 2005/06), ma questa stagione segna un nuovo record. La solidità della retroguardia juventina, un vero "muro" difensivo, è diventata uno dei punti di forza su cui la squadra di Thiago Motta può contare.