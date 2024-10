Vlahovic come Haaland e Lewandowski: la statistica

È unache convince sempre di più. Il successo diha portato tanto entusiasmo e consapevolezza ai bianconeri, che sanno di poter contare su tante armi per fare male agli avversari. Dal grande ingresso di Kalulu e Gatti all'ottima prova di Fagioli, passando per la perla di Conceicao che ha regalato il 3-2 finale. Ultimo ma non certo per importanza un Dusan Vlahovic in grande forma, con la seconda doppietta consecutiva che ha mandato al tappeto i tedeschi e portato il serbo al pari di due top player come Haaland e Lewandowski.Dusan Vlahovic ieri ha messo a segno la terza doppietta stagionale, dopo quelle in campionato contro Hellas Verona e Genoa. Come riportano le statistiche di Opta, solo altri due giocatori hanno registrato tre marcature multiple in tutte le competizioni nei 5 migliori campionati europei. E questi due giocatori sono Erlinge Robert, attaccanti che non hanno certo bisogno di presentazioni.