Il primato della Juventus in Champions League

Lasi prepara a scendere in campo contro l'per disputare il match valevole per la quinta giornata della fase campionato di. I bianconeri scendono in campo al Villa Park di Birmingham affrontando una situazione di emergenza totale, ma nonostante questo il club bianconero è comunque riuscito a far registrare un nuovo primato di una squadra italiana in Champions League.Come riportato da Opta, la Juventus ha schierato oggi la formazione titolare con l'età media più bassa di sempre per una squadra italiana in un match di #UCL: 24 anni e 142 giorni, superato il record del Milan contro l'Atletico Madrid del 28/09/2021 (24 anni e 161 giorni).





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

