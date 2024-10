Kenanha scritto una pagina di storia nella sfida tra, conclusasi con un entusiasmante 4-4 a San Siro. Il giovane talento della Juventus, con i suoi due gol, è diventato il giocatore più giovane di sempre a segnare più di una rete in un "Derby d'Italia" di Serie A, a soli 19 anni e 176 giorni. A confermarlo sono i dati di Opta, che certificano l’impresa di Yildiz, capace di lasciare il segno in una partita memorabile. Le sue reti non solo hanno riportato i bianconeri in partita, ma hanno anche acceso gli animi dei tifosi.