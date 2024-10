Il portale di statistiche Opta Paolo ha svelato un curioso dato che riguarda la Juventus in questa Serie A paragonata ai principali club europei. Riguarda proprio un particolare aspetto del gioco della Vecchia Signora allenata da Thiago Motta. Che mette in evidenza le abilità nella costruzione delle azioni del club bianconero. Di seguito la statistica:"La Juventus conta 196 sequenze su azione da almeno 10 passaggi in questa Serie A: nessuna squadra nei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio dei bianconeri (al pari del Real Madrid). Ragnatela".