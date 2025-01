Opta - I numeri incredibili di Cambiaso con la Juventus e il confronto con i compagni

Andreasi è affermato come uno dei giocatori più determinanti dellanelle ultime due stagioni (dal 2023/24). Con 71 occasioni create, è il primo nella classifica di questa statistica, a pari merito con il numero record di 28 cross riusciti su azione. Ha totalizzato 64 presenze, piazzandosi secondo, e si è distinto anche per 95 contrasti vinti, una delle migliori performance della squadra. Con 7 assist, si colloca al terzo posto, dimostrando la sua versatilità e la capacità di incidere su più fronti. Un vero "jolly" per la Juventus, come sottolinea Opta.