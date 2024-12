Nella storia della Serie A, solo due squadre, dopo aver pareggiato almeno 10 delle prime 16 partite di campionato, sono riuscite a chiudere nei primi 5 posti della classifica finale. Come riporta Opta, la prima è la Roma, che nel campionato 1954/55 ha ottenuto 10 pareggi nelle prime 16 giornate, mentre l’Inter ha fatto ancora meglio nel 2004/05, con 12 pareggi. Questi dati, pur non essendo una garanzia, offrono spunti di riflessione sulla possibilità di una ripresa per le squadre che affrontano una partenza difficile. Gli indizi storici suggeriscono che una svolta è possibile, ma resta da vedere se le squadre riusciranno a fare la differenza.