Opta - Brugge-Juventus, il dato negativo è incredibile

Club Brugge vs Juventus entra nella storia della UEFA Champions League come una delle partite più minimaliste degli ultimi anni. L’incontro, infatti, ha registrato appena un tiro nello specchio complessivo, un dato che non si vedeva dal match tra Lille e Bayern Monaco disputato il 23 ottobre 2012, come riport Opta. Un evento raro per una competizione che solitamente offre spettacolo e numerose occasioni da gol. La sfida tra belgi e italiani è stata dominata da un tatticismo esasperato e da difese solide, che hanno ridotto al minimo le possibilità per gli attacchi. Una partita da record per gli amanti delle statistiche.