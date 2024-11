Il comunicato ufficiale della"Juventus è lieta di annunciare l’arrivo di Ollelito, talento svedese del mondo esports, che entra a far parte della Juventus Creator Lab family per la stagione 2024/25.Ollelito sarà il pro player ufficiale di EA SPORTS FC™ 25 per la Juventus, rappresentando il club in competizioni di alto livello come la eSerie A Goleador e la eSupercup.Giocatore affermato a livello internazionale, Ollelito ha scritto una pagina importante della storia degli esports nel 2020, diventando il primo svedese a vincere il FUT Champions Cup Stage III. Da allora, ha continuato a collezionare successi, tra cui la vittoria della ePremier League 2022/23 insieme a Tom Stokes, che ha ulteriormente consolidato il suo ruolo di figura di riferimento per la nazionale svedese e per l’intera community globale di EA SPORTS FC™ 25".