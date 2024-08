Dal sito ufficiale della Juventus., arrivato nelle giovanili bianconere nel 2017, lascia la: è ufficiale infatti il suo passaggio allaa titolo definitivo.Tra, l’attaccante classe 1999 ha giocato in bianconero 87 partite, trovando anche cinque goal tra i professionisti prima di vestire nelle scorse stagioni, in prestito, le maglie di Empoli, Lecce, Perugia e Venezia.Nella stagione 2019/20 poi, spesso aggregato alla Prima Squadra bianconera e presente nell’elenco dei convocati, fa il suo esordio in Serie A - giocando tre spezzoni di partita contro Genoa, Cagliari e Roma - e anche in Champions League, nel finale della gara di ritorno contro il Lione dell’agosto 2020.Ora per lui una nuova avventura lontano da Torino: grazie di tutto, Marco, e in bocca al lupo per il futuro!