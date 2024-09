Adrien Rabiot è ancora senza squadra. A distanza di più di due mesi dalla conclusione del suo rapporto con la Juventus, il centrocampista francese è ancora, incredibilmente, svincolato. Nessun club, sino a questo momento, è riuscito a trovare gli argomenti economici e progettuali giusti per strappare il sì da parte dell'ex centrocampista del PSG. Dopo i recenti 'no' alle proposte griffate Milan e Galatasaray, ci sarebbe una nuova squadra sulle tracce del classe 1995. Secondo RMC Sport, Rabiot avrebbe ricevuto una proposta da parte dell'Al-Nassr (la squadra di Cristiano Ronaldo) strutturata sulla base di un contratto triennale da 20 milioni di euro a stagione. E proprio CR7, suo ex compagno alla Juventus, starebbe spingendo per convincere il centrocampista a sbarcare in Arabia Saudita.