Nusa nuovo obiettivo Juve: quanto costa?

La Juventus è sempre attenta ai giovani di talento e l'ultimo nome nella lista di Cristiano Giuntoli è Antonio Nusa del Bruges. Il classe 2005 è un attaccante esterno che può giocare su entrambe le fasce ed è stato soprannominato come il Neymar norvegese per la capacità di dribblare l'avversario con naturalezza. Ma quanto costa?La Juventus sta cercando almeno un esterno offensivo ed è spuntato anche il nome di Nusa, giovane di grande prospettiva ma con già esperienza avendo giocato in Champions League. Secondo Tuttosport, la valutazione di Nusa è intorno ai 20 milioni di euro. Cifra importante quindi per un ragazzo della sua età ma comunque inferiore a quanto ad esempio Borussia Dortmund e Fiorentina chiedono per Adeyemi e Nico Gonzalez.