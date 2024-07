Juve, le ultime sullo sponsor di maglia

La svolta potrebbe essere vicina. Come scrive Tuttosport, anche dal ritiro dellain Germania Francescosta continuando a lavorare per il nuovo, che potrebbe garantire al club bianconero qualcosa come 25-30 milioni di euro a stagione. La ricerca del sostituto di Jeep si è rivelata lunga e complessa, e non è detto che l'accordo con il brand individuato possa essere chiuso per l'inizio del campionato (19 agosto contro il Como), ma ora qualcosa bolle in pentola e sembra avvicinarsi la possibilità che la nuova divisa abbia presto anche il suo ultimo tassello.E se mesi fa si era parlato di grandi marchi arabi, nelle ultime settimane si sono rafforzate le voci su possibili interessi di brand americani. Quel che conta è trovare una quadra che soddisfi tutte le parti in causa, con la Juventus consapevole che reperire risorse economiche dallo sponsor è fondamentale (e non tanto per il mercato, che viaggia per conto proprio, ma per le altre dinamiche di conti e bilancio).





