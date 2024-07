Come raccontiamo da giorni e come rivelato da Francesconell'intervista concessa a Forbes, la strada è tracciata per quel che riguarda il nuovo main sponsor della, che sarà presente sulle maglie della prima squadra. L'accordo è ad un passo, ma al momento regna la massima riservatezza su quale sarà il partner del club bianconero. Le bocche restano cucite, segno di un'operazione condotta con grande discrezione. Questo nuovo sponsor rappresenta un passo importante per il futuro della Juventus, e l'attesa cresce tra i tifosi per scoprire chi sarà il nuovo alleato commerciale della loro squadra del cuore.