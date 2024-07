Lasi prepara per la stagione 2024/25 sotto la guida di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, mentre affronta anche questioni extracampo. Recentemente, è stata presentata la seconda maglia senza sponsor principale, dopo la fine dell'accordo con Jeep. Francesco Calvo, dirigente del club, è vicino a concludere un accordo con un nuovo sponsor, che dovrebbe garantire tra 20 e 25 milioni di euro a stagione, meno dei 45 milioni precedenti. L'accordo sarà di breve durata per permettere al club di rinegoziare in futuro, puntando a ottenere di più grazie ai successi sportivi attesi. Lo riporta Tuttosport.