I numeri di Vlahovic con la Serbia

Dopo aver saltato gli impegni con la Nazionale nelle soste di settembre e in quelle di ottobre,è tornato a vestire la maglia della Serbia, con il ctche l'ha convocato per le due gare dicontro Svizzera (terminata con il risultato di 1-1) e Danimarca. Ma quali sono i numeri dell'attaccante della Juventus con la maglia del suo Paese?Vlahovic ha esordito con la maglia della Serbia l'11 ottobre 2020 e da quel momento ha vestito in 31 occasioni la maglia della sua Nazionale, mettendo a referto 13 goal e 7 assist.