Norimberga-Juventus, perché Vlahovic inizia in panchina

Nella prima uscita stagionale della Juventus di Thiago Motta, che affronta il Norimberga, tanti giovani in campo dal primo minuto come Facundo Gonzalez, Barbieri, Rouhi, Hasa, Sekulov e Comenencia. Parte dalla panchina Dusan Vlahovic. Ecco perché.Vlahovic, che è tornato ad allenarsi con la squadra settimana scorsa, inizia dalla panchina la partita contro il Norimberga. La scelta di Thiago Motta è coerente con quella fatta con il resto della rosa a disposizione. Come si può vedere infatti, nessuno dei giocatori che sono rientrati dalle vacanze dopo per via degli impegni con la nazionale è partito dal primo minuto. Spazio a chi è a disposizione del tecnico fin dal primo giorno di preparazione.