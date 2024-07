Dove vedere Norimberga-Juventus in tv e streaming

La prima amichevole della, ovvero la prima uscita in assoluto disulla panchina bianconera, è fissata per venerdì 26 novembre contro il, presso Herzogenaurach, dove il club bianconero si trasferirà per svolgere una settimana di ritiro agli ordini del tecnico italo-brasiliano. Il test che vedrà protagonista la nuova Juve, dunque, verrà trasmesso anche in diretta TV.Norimberga-Juventus si potrà seguire in diretta tv su. Sarà sufficiente scaricare l'app su smart tv, PlayStation, Xbox o su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast per seguire il match. La gara si potrà seguire anche in streaming: sarà sufficiente scaricare l'app su smartphone e tablet oppure collegarsi al sito di DAZN.