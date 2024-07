Norimberga-Juventus, le parole di Perin

si è presentato nel post partita de ha commentato la prima uscita stagionale dei bianconeri, che hanno perso 3-0 contro la squadra di casa: "Felici del lavoro che abbiamo fatto, i ragazzi sono contenti del lavoro, stiamo metabolizzando le nuove idee, se siamo abbastanza intelligenti sappiamo come prendere nel modo giusto la partita. C'è tanto da fare e non vediamo l'ora di farlo.""E' il sedicesimo giorno che ci alleniamo, i giovani si stanno allenando bene, hanno voglia di fare come noi veterani. Abbiamo voglia di affrontare il cambiamento, dopo il periodo di adattamento poi ti senti un professionista e uomo migliore, siamo nel mezzo di questo cambiamento.""Il mister non chiede nulla di eccezionale, chiede la personalità di farsi vedere. Non chiede la luna, bisogna avere un grande atteggiamento, personalità ."Quello che ci è mancato di più oggi è essere più squadra, più gruppo. Abbiamo avuto momenti di blackout, la sconfitta di oggi ci deve servire per questo. Durante gli allenamenti c'è un impegno incredibile da parte di tutti."Tutte le squadre hanno bisogno di alcuni leader, ci sono quelli che io chiamo veterani. Dobbiamo semplicemente far capire a chi arriva, ai giovani cosa significa giocare per la Juventus."