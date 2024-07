Norimberga-Juventus, il ruolo di Adzic

Thiago Motta ha rivoluzionato la Juventus all'intervallo nella prima amichevole stagionale contro il Norimberga. Il tecnico ha infatti cambiato tutta la squadra; 11 sostituzioni. E' entrato in campo anche il nuovo acquisto, Adzic.C'era attesa per l'esordio anche se solo in un amichevole di Adzic. Il classe 2006 ha impressionato in queste prime settimane di allenamenti e Thiago Motta ne ha già parlato con tanto entusiasmo. Il tecnico ha schierato il giocatore come trequartista, dietro la punta, ovvero Vlahovic.