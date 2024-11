Il mercato dei difensori svincolati offre diverse opportunità, con nomi che spaziano tra l’esperienza internazionale e la solidità di campionati di grande livello. Tra questi, ci sono diversi profili che potrebbero fare comodo a squadre in cerca di un rinforzo difensivo.Uno dei nomi più noti è, che a 38 anni è ancora in grado di portare una leadership e una qualità difensiva ineguagliabili. Dopo aver lasciato il Real Madrid e aver avuto una breve esperienza al Siviglia, Ramos ha visto la sua carriera rallentata, ma la sua esperienza internazionale e la sua abilità nei momenti cruciali lo rendono sempre un'opzione interessante per club con ambizioni. La sua carriera parla da sé, e nonostante l’età, è un giocatore che potrebbe ancora fare la differenza, sia in campionato che nelle competizioni europee.Un altro difensore con una lunga carriera alle spalle è Simon, che, a 35 anni, ha dato prova di essere una pedina fondamentale sia per il Milan che per la Nazionale danese. Dopo il successo con il club rossonero, Kjaer potrebbe essere una soluzione esperta per squadre che hanno bisogno di un difensore solido in grado di gestire la pressione di partite importanti. La sua capacità di leggere il gioco e il suo impegno in difesa potrebbero risultare vitali in un contesto di alta competizione. Infine, un altro grande nome del calcio mondiale è, che, a 36 anni, è lontano dai riflettori dopo aver giocato la sua ultima stagione al Fluminense. Il brasiliano ha un talento cristallino e una visione di gioco unica, e potrebbe essere una risorsa per una squadra che ha bisogno di un giocatore con esperienza e qualità tecnica.