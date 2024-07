Motta lo apprezza, ma futuro da decidere

La Juventus si sta preparando in vista della prossima stagione e lo sta facendo in Germania. Domani il club bianconero affronterà il Norimberga nella prima amichevole estiva e ovviamente ci sarà tanta curiosità per vedere la creatura di Thiago Motta. Tecnico che nella giornata di oggi ha rilasciato delle dichiarazioni sul gruppo squadra , reputandosi soddisfatto. Tra questi c'è anche Nicolussi Caviglia.Nicolussi è uno dei giocatori che più si sta mettendo in mostra in questo ritiro. Le qualità del giocatore sono buone e anche nella passata stagione il centrocampista aveva confermato ciò. A dire il vero nella finale di Coppa Italia era stato tra i migliori in campo, dimostrando anche di non sentire la pressione in una gara tutt'altro che semplice.Thiago Motta lo apprezza dal punto di vista tecnico, come si è visto anche nelle settimane precedenti, soprattutto quando la squadra aveva iniziato la preparazione alla Continassa. Nonostante le buone sensazioni il suo futuro è ancora da decidere. Le richieste per il giocatore ci sono e una decisione potrebbe anche passare per le parole di Thiago Motta.



