Nicolussi Caviglia al Venezia in prestito: quando scatterà l'obbligo di riscatto

Quanto incassa la Juventus per Nicolussi Caviglia

sarà la partita diche torna all'Allianz Stadium da ex. Il centrocampista italiano si è trasferito in estate al Venezia dopo essere cresciuto a Torino e aver passato l'ultima stagione in prima squadra. Nicolussi si è trasferito in prestito con l'obbligo di riscatto che scatterà al verificarsi di determinate condizioni. Ma quali?Il passaggio di Nicolussi Caviglia dalla Juventus al Venezia, anche se in prestito, di fatto è come se fosse già a titolo definitivo. Nell'accordo tra i due club infatti,. Non è necessaria la salvezza quindi per far scattare l'obbligo. Solo questione di tempo prima che il classe 2000 sia definitivamente un giocatore del Venezia.In più, il club bianconero si è riservato il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Per questo in futuro la cifra complessiva dell'operazione potrebbe aumentare.