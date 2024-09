Serata assolutamente da dimenticare per. Il centrocampista del, arrivato in estate dalla Juventus, è stato schierato titolare nel match che i lagunari hanno giocato a San Siro contro il Milan, perdendo 4-0 al cospetto del Diavolo. Il classe 2000 è stato infatti espulso nel corso della seconda frazione di gioco, con i rossoneri già avanti di 4 goal. Il primo giallo è arrivato al 67', a causa di un duro fallo su Abraham, mentre il secondo è maturato al 73': dopo il goal del Venezia griffato Zampano, l'arbitro Di Marco è stato richiamato al VAR per annullare la rete e punire con il secondo giallo Nicolussi Caviglia, reo di aver commesso un brutto intervento ai danni di Loftus Cheek.