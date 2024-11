, andato in rete nella più recente sfida di Serie A contro l'Udinese, ha segnato due goal nel torneo in corso; tra i difensori dei cinque maggiori campionati europei con più di un centro all'attivo soltanto Patrick Dorgu del Lecce e Tom Rothe dell'Union Berlino (entrambi nati nell'ottobre 2004) sono più giovani del terzino della(19 marzo 2003). Savona, fresco tra l'altro di prima convocazione in Nazionale maggiore, dovrebbe giocare dal primo minuto anche il derby di questa sera contro il Torino, completando la linea di difesa al fianco di Pierre Kalulu, Federico Gatti e Andrea Cambiaso.