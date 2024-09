C'era curiosità ieri per vederein campo in un big match come quello tra. Ecco come hanno giudicato la sua prestazione i giornali in edicola oggi.- Parte male, perde due palloni in uscita. Forse è stressato da Kvaratskhelia, ma il georgiano è in giornata nì. Savona recupera l'autostima e chiude in crescendo.- Motta gli dà fiducia doppia: lo preferisce a Danilo, non l’ultimo degli arrivati, e gli affida un cliente tosto come Kvara. Tanti errori tecnici, che a 20 anni ci possono stare.- Un paio di imprecisioni in avvio non macchiano la prestazione, perché il ragazzo tiene duro e non si disunisce. Ha personalità, struttura e passo. Conferma di essere solido. Deve crescere, ovvio. Lo farà giocando.