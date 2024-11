, agente di, ha parlato del giovane terzino dellaai microfoni di Sportitalia: "Nicolò è migliorato sotto tanti aspetti, fisicamente e a livello di attenzione per esempio, anche se credo che possa ancora perfezionarsi da entrambi i punti di vista. Lui ha una qualità unica, quella di essere un grande lavoratore, che pensa a fare il suo serenamente e che si fa trovare pronto. Si poteva pensare che un giovane come lui potesse pagare certe situazioni, invece dimostra di lavorare sempre nello stesso modo, a qualunque livello. Dagli ultimi due anni in Next Gen ora affronta sfide in stadi come San Siro con la stessa tranquillità. Arriva dall’esperienza in Nazionale con grande energia, sicuramente si farà trovare pronto qualora il mister lo chiamasse in causa oggi contro il Milan. In quel caso mi aspetto che faccia una partita attenta, come sa fare lui: è una di quelle serate che sognava di giocare fin da piccolo".