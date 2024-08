L'occasione alla Juventus con Thiago Motta



Cresciuto alla Juventus



Dove giocava Savona l'anno scorso?



Convocato per il ritiro

Nicolòè un giovane talento, e su questo ci sono pochi dubbi. L'elemento più bello? E' frutto del calcio italiano.Savona sta rapidamente guadagnando spazio nelladella. Nato ad Aosta nel 2003, l'esterno è cresciuto nel settore giovanile del club, dimostrando un costante progresso attraverso le varie categorie fino ad arrivare alla prima squadra.Lunedì scorso,ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia della prima squadra contro il Como, entrando a inizio ripresa al posto di Weah, autore del gol del 2-0. La partita ha segnato un momento cruciale nella carriera del giovane, che ha recentemente rinnovato il suo contratto con il club, un chiaro segnale di fiducia da parte della dirigenza bianconera.Oggi, a Verona, Savona ha fatto il suo esordio da titolare, un'altra tappa importante nel suo percorso di crescita. E' stato suo, il secondo gol dei bianconeri a Verona.Cresciuto nel vivaio bianconero, ha attraversato tutte le categorie giovanili, mettendo in mostra il suo talento e la sua determinazione. Dallaalla, Savona ha saputo sfruttare ogni occasione per migliorare, arrivando a conquistare un posto stabile tra i grandi.La stagione 2022/2023 è stata fondamentale per, che ha giocato un ruolo da protagonista nella, la squadra che rappresenta il trampolino di lancio per i giovani talenti bianconeri. Con 61 presenze tra campionato, Coppa e playoff, ha contribuito significativamente al successo della squadra, segnando anche 2 reti durante i playoff di Serie C. Inoltre, ha avuto l’opportunità di giocare all'Allianz Stadium la finale d'andata della Coppa Italia di Serie C contro il Vicenza, un’esperienza indimenticabile per qualsiasi giovane calciatore.Un momento particolarmente significativo nella sua carriera è stato l’incontro con Cristiano Ronaldo, con cui ha scattato una foto ricordo durante una sessione di allenamento. Questo episodio rappresenta non solo un ricordo prezioso, ma anche una fonte di ispirazione per Savona, che sogna di seguire le orme del campione portoghese.L'arrivo disulla panchina della Juventus ha segnato una svolta decisiva per Savona. Durante il ritiro in Germania, Motta ha avuto modo di osservare da vicino il giovane talento, apprezzandone le qualità e decidendo di promuoverlo stabilmente in prima squadra. Con diversi giocatori assenti, Savona ha saputo cogliere l’opportunità, impressionando il tecnico con la sua dedizione e il suo potenziale.