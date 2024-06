Intervenuto ai microfoni di TMW, Ariedoha detto la sua anche su Nicolò, uno dei giocatori dellaconvocati dal CT Luciano Spalletti per l'Europeo. "Un calciatore deve colpire al cuore, ha valori tecnici e sportivi, ma anche umani", il suo pensiero sul centrocampista. "Se noi abbiamo un uomo vero abbiamo anche un calciatore vero. Lui non è un gigante ma calcisticamente è intelligente, ha qualità e giocate. Ha i tempi. Deve maturare, ma per farlo deve giocare, non c’è altra strada. Giocando si impara e si migliora. Per certi versi ricorda, vede calcio vicino e lontano. Forse però ancora di più Albertini: ci somiglia davvero molto".