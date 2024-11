Nicolò Fagioli è sul mercato?

Non solo campo, la Juventus si prepara anche alla sessione invernale di calciomercato. Come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport infatti nella giornata di ieri il direttore Cristiano Giuntoli è partito prima di approdare a Birmingham in direzione Manchester.A City e United il dt avrebbe offerto già a gennaio proprio il centrocampista classe 2002 cresciuto nelle giovanili bianconere. La cifra per la sua cessione è di circa 25 milioni di euro e potrebbero essere usati per finanziare colpi sul mercato in entrata dove la Vecchia Signora dovrà rinforzarsi.