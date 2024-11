Il primo nome sulla lista dei partenti per il mercato invernale è quello di Nicolò Fagioli, che è sceso nelle gerarchie di Thiago Motta per il centrocampo, scivolando quasi in fondo. Il centrocampista, stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport ha già avuto un colloquio nella giornata di ieri con il Marsiglia. La Juventus fissa il prezzo del centrocampista attorno ai 20/25 milioni di euro. Si tratterebbe di una plusvalenza totale per la Vecchia Signora dato che il classe 2001 è cresciuto nelle giovanili bianconere.