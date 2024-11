Juventus, Nicolò Fagioli può essere ceduto?



Juventus, i numeri di Nicolò Fagioli

Partite giocate: 9

Dall'inizio: 4

Minuti a partita: 50'

Goal: 0

Assist: 0

Tocchi a partita: 44.8

Precisione: 91%

Dribbling riusciti: 67%

Contrasti vinti: 55%

Un avvio forte quello di Nicolòin questa Serie A agli ordini del nuovo tecnico Thiago Motta. Impiegato nelle prime tre contro Como, Roma e Verona, poi Empoli e PSV. Arriviamo quindi alla prima panchina del centrocampista classe 2002 della Vecchia Signora, quella nella sfida casalinga contro il Napoli in cui non è nemmeno mai subentrato. Poi protagonista contro Genoa, Lipsia e Cagliari. Arriviamo quindi al periodo attuale: panchina contro Udinese, Lille e Torino, neanche un minuto disputato nelle ultime tre gare.Addirittura, stando a quando riferiscono questa mattina alcuni quotidiani sportivi italiani il centrocampista della Juventus potrebbe essere ceduto, anche se sembra difficile possa partire a gennaio. La Juventus non lo valuta meno didi euro, il suo contratto è in scadenza nel 2028, complice il recente rinnovo.però è lentamente sceso nelle gerarchie di Thiago Motta, al punto da trovarsi quasi chiuso nelle rotazioni e da valutare un addio. Andiamo però ad analizzare i numeri della sua stagione fino a qui in Serie A (dati SofaScore)





