Buone notizie per il CT azzurro Luciano Spalletti, a pochi giorni dall'inizio dell'in Germania. Secondo quanto annunciato da Sky Sport, infatti, Nicolòsarà a disposizione per la gara inaugurale di sabato contro l'Albania, così come l'interista Davide. Il centrocampista dellasi era fermato lunedì per un leggero affaticamento, ma le sue condizioni sembrano appunto in miglioramento: sia lui che il nerazzurro potranno tornare ad allenarsi in gruppo già domani, così da essere pronti per l'esordio nella competizione continentale con il resto della squadra.