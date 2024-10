La Gazzetta dello Sport non ha dubbi. Il peggiore tra gli azzurri in campo ieri sera per, che "da play non convince: parte con coraggio, alla seconda palla persa (non sarà l’ultima) rischiamo lo 0-1, e da lì va un po’ in tilt ed “esce” dalla gara", scrive il quotidiano attribuendogli un 5 in pagella.Stesso voto per il centrocampista dellada parte di Tuttosport - "Avvio impreciso e, soprattutto, molle: brutta la palla che non difende all’8’ sul pressing israeliano. Poi mette assieme imprecisioni e scarso dinamismo in copertura, come se non fosse a proprio agio nel centrocampo a cinque. La sostituzione a fine primo tempo suono come una bocciatura" - e de Il Corriere dello Sport: "Perde un pallone velenoso che Gloukh spedisce di poco fuori, poi lascia lì altri due palloni. Fatica ad entrare in partita, non ha molto spazio, chiuso nella gabbia costruita da Israele".