Ilnon sta trattando l’acquisto di Nicolò Fagioli, centrocampista dellae della Nazionale italiana. Nonostante le recenti indiscrezioni, nelle ultime 24 ore è emerso che il PSG non ha avviato alcuna trattativa per il giocatore, e la Juventus non ha intenzione di cederlo durante la finestra di mercato di gennaio. Fagioli, considerato uno dei giovani talenti più promettenti del calcio italiano, è un elemento centrale nei piani del club bianconero. La Juventus, infatti, punta su di lui per il futuro e intende trattenerlo per continuare a sviluppare la sua crescita in squadra. Lo riporta Fabrizio Romano.