Quanto costa Nico Williams?

Nicoè stato il fulcro della vittoria dellaper 1-0 contro l'Italia nella seconda giornata degli Europei, emergendo come un talento di spicco sul palcoscenico internazionale. L'esterno classe 2002 ha dominato il suo avversario, Di Lorenzo, mettendolo costantemente in difficoltà e guadagnandosi meritatamente il titolo di migliore in campo. Questa prestazione magistrale potrebbe non solo aver consolidato la sua reputazione, ma anche attrarre interessi significativi sul mercato del calcio.Nicoha una clausola rescissoria nel suo contratto con l'Athletic Bilbao, fissata a 50 milioni di euro secondo quanto riportato da Marca. Nonostante sembri una cifra modesta considerando il suo talento e il suo potenziale, è una somma che potrebbe scatenare un'asta tra i club interessati. La sua stagione eccezionale con l'Athletic Bilbao, culminata con 8 gol e 19 assist, oltre alla vittoria storica della Copa del Rey, hanno ulteriormente rafforzato il suo profilo sul mercato.