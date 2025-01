Chi prenderà il posto di Vlahovic in Torino-Juventus

Questa volta non ci saranno particolari esperimenti, Thiago Motta ha già le idee chiare: senon dovesse essere disponibile, per via di quell'affaticamento muscolare che lo portato al J|Medical dopo la trasferta per la Supercoppa Italiana, saràa prendere il suo posto da centravanti nel derby tra. Rispetto al precedente stop del serbo, dovuto a un problema del tutto analogo, questa volta il tecnico bianconero potrà infatti contare - magra consolazione - sul giocatore che nella rosa bianconera può adattarsi meglio al ruolo di numero 9.E questo per senso del goal (3 nei 144 minuti giocati in questa stagione, 12 nello scorso campionato con la Fiorentina), per abilità nel gioco aereo e per capacità di gestire la palla, come sottolinea Tuttosport. Alle sue spalle Nico Gonzalez potrà contare sul supporto di uno tra, mentre ai suoi fianchi troverà due tra Kenan Yildiz, Samuel Mbangula e Timothy Weah (per Francisco Conceicao, a sua volta fermato da un sovraccarico muscolare, si prospetta al massimo un posto in panchina).





