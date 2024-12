Sono 15 le partite dellasaltate dain questo lungo periodo - oltre 70 giorni - che è stato costretto a trascorrere in infermeria, dopo la diagnosi di "lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra" emersa a seguito dello stop durante il match contro il Lipsia. L'esterno argentino sembra finalmente pronto a tornare in campo , con l'auspicio di collezionare tante nuove presenze con la maglia bianconera: 6 quelle all'attivo finora in questa stagione tra campionato e Champions League, per un totale di 307 minuti in campo, con un goal e un assist contro il PSV Eindhoven.