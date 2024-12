Rientra uno, si ferma un altro. La soddisfazione per il rientro in campo di, che ha subito trovato goal e assist in Coppa Italia, è stata immediatamente "compensata" in casadalla notizia di un nuovo stop per infortunio, quello di. La cui assenza, però, potrebbe sentirsi un po' meno nelle prossime settimane proprio grazie alla presenza dell'argentino, che peraltro può giocare sia a destra che a sinistra. A questo punto, dunque, Thiago Motta ha tre possibili scelte per le fasce: l'ex Fiorentina, Kenan Yildiz - che comunque può anche essere spostato al centro, dove ha dimostrato di rendere meglio - e Francisco Conceicao.