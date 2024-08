Il futuro diè al centro delle trattative di mercato della. Radio Bruno ha rivelato un'indiscrezione riguardante l'incontro tra il giocatore argentino e la dirigenza del club. Contrariamente a quanto inizialmente previsto, l'incontro non avrà luogo oggi. Invece, è stato confermato che Gonzalez e il suo entourage si incontreranno domani con la dirigenza viola per discutere del futuro del giocatore. Questo incontro sarà decisivo per chiarire le intenzioni di entrambe le parti e definire la possibile permanenza o cessione dell'attaccante, che è molto richiesto sul mercato.