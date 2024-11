Come confermato oggi da La Gazzetta dello Sport,rischia di non esserci nemmeno per la gara di Champions League contro l'del 27 novembre, oltre che per il big match contro il Milan di sabato: l'esterno argentino della, ai box dalla sfida contro il Lipsia di inizio ottobre, continuerà ad essere monitorato giornalmente finché non sentirà più fastidio al retto femorale della coscia destra. Con lui finora alla Continassa si è adottata la massima cautela, ricordando il suo storico di infortuni muscolari; la speranza era quella di ritrovarlo dopo la sosta, che ha trascorso appunto a Torino nonostante la pre-convocazione in Nazionale, ma a quanto pare bisognerà attendere ancora.