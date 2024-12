Le ultime su Nico Gonzalez

Dopo aver recuperato Vlahovic, McKennie e Douglas Luiz - tutti e tre in campo contro il Manchester City - la Juventus ora attende di riabbracciare anche Nico Gonzalez, fermo ai box dallo scorso 2 ottobre a causa di una lesione di basso grado alla coscia, il cui recupero si è rivelato più complicato del previsto.Dalla sfida di Champions con il Lipsia, infatti, l'esterno offensivo argentino non è più sceso in campo e Thiago Motta attende con impazienza di riaverlo a disposizione.Nico Gonzalez si sta allenando a parte alla Continassa con l'obiettivo di tornare a forzare i ritmi e, soprattutto a disposizione del suo allenatore. Resta ancora da capire se il giocatore potrà sedere in panchina in occasione della sfida di campionato contro il Venezia. Scenario che, verosimilmente verrà chiarito in conferenza stampa da Thiago Motta nella giornata di domani.





