Nico Gonzalez partirà con l'Argentina?

Negli scorsi giorni i tifosi dellaavevano sollevato qualche polemica riguardo la convocazione con l'Argentina diche è ancora infortunato ed indisponibile agli ordini di Thiago Motta. Il giocatore, lo ricorderete si era infortunato nella sfida di Champions League contro il Lipsia. Ora però partirà con l'Argentina nonostante ancora non sia recuperato?Stando a quanto riferisce Gaston Edul Nico Gonzalez non partirà per la sua nazionale, anzi, proseguirà il recupero dall'infortunio in Italia. Manca solo l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare a breve.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui