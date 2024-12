Quando rientra Nico Gonzalez

è ormai un "oggetto misterioso" in casa. Il 3 ottobre scorso, all'indomani della sfida di Champions League contro il Lipsia in cui si era registrato anche il grave infortunio di Gleison Bremer, la diagnosi del problema fisico rimediato dall'argentino parlava "solo" di una "lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra": allora ci fu un grande respiro di sollievo da parte del popolo bianconero, che però da quel momento in poi è rimasto in una sorta di apnea continuando ad attendere il suo rientro in campo.Che a oltre due mesi di distanza non si è ancora verificato, e che potrebbe non avvenire nemmeno sabato in occasione di, il match che sembrava quello giusto per rivedere l'ex Fiorentina almeno tra i convocati. Lungodegenti esclusi, ormai gli infortunati bianconeri stanno rientrando tutti, da Douglas Luiz a Weston McKennie: Nico Gonzalez non ancora, e i tempi di recupero rimangono un grande interrogativo.





