Nico Gonzalez, i numeri della passata Serie A (dati SofaScore)

partite giocate: 29

partite giocate da titolare: 21

media minuti a partita: 66

goal: 12

frequenza goal: uno ogni 159 minuti

assist: 2

precisione: 74%

dribbling riusciti: 42%

ammonizioni: 1



Nico Gonzalez, la cronaca degli infortuni

si avvicina alla. I bianconeri stanno continuando a trattare con la Fiorentina per riuscire ad assicurarsi l'esterno offensivo classe 1998 della società viola e della nazionale argentina. Il giocatore potrebbe rivelarsi una carta utile per Thiago Motta in quanto può essere impiegato sia sulla corsia di destra che su quella di sinistra, ma andiamo ad analizzare i suoi numeri nella passata stagione.Nella scorsa stagione il giocatore ​si è fermato soltanto tre volte. Il più lungo è stato un infortunio alla coscia che lo ha tenuto lontano dal campo per 34 giorni. A questo si aggiungono altri due piccoli problemi fisici per uno stop di 4 ed uno di 5 giorni. Anche nelle stagioni precedenti non è mai stato assente a lungo dimostrandosi un giocatore solido.





