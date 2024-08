La lunga trattativa per Nicosta per giungere al termine. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, laha finalmente trovato l’accordo definitivo con la Fiorentina per il trasferimento dell'attaccante argentino, attualmente numero 10 dei viola.Nella giornata di ieri,si sono incontrati al Forte dei Marmi per finalizzare i dettagli dell’operazione. L’intesa prevede un’offerta di 30 milioni di euro da parte dei bianconeri, cifra che ha convinto la Fiorentina. L'accordo con Gonzalez era già stato raggiunto, e ora manca solo la conferma ufficiale dell'arrivo del sostituto, Albert Gudmundsson, per completare il trasferimento.Non ci sono più dubbi: Nico Gonzalez sarà un nuovo giocatore della Juventus prima della partita contro il Como, in programma il 19 agosto. Thiago Motta avrà così il rinforzo tanto atteso per il suo attacco, con Gonzalez pronto a mettersi a disposizione del tecnico e ad iniziare la nuova avventura a Torino.