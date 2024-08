L'arrivo di Teunrappresenterebbe solo la prima parte del piano di mercato della Juventus, che mira a completare la rosa con l'acquisizione di due attaccanti esterni. Tra questi, il nome più caldo è quello di Nico Gonzalez della Fiorentina. L'argentino ha già trovato un accordo con la, ma la cessione dipende dalla Fiorentina, che prima di lasciarlo andare vuole assicurarsi un sostituto. Il nome prescelto per sostituire Gonzalez è, attualmente molto vicino a un trasferimento a Firenze.Tuttavia, nelle ultime ore, l'Inter ha manifestato un rinnovato interesse per l'islandese, il che potrebbe complicare la situazione. Questo ritorno di fiamma da parte dei nerazzurri potrebbe rallentare l'effetto domino che coinvolgee, di conseguenza, ritardare la speranza della Juventus di arruolare Gonzalez per il debutto di lunedì sera contro il Como.Parallelamente all'operazione per Gonzalez, la Juventus sta anche proseguendo i contatti per Franciscodel Porto. L'arrivo di uno dei due attaccanti esterni è fondamentale per completare la rosa di Thiago Motta e prepararsi al meglio per l'inizio della stagione.